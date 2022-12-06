Блінкен: агресор може ініціювати фальшивий світ із Україною

18:44 06 грудня Київ, Україна

Москва може укласти фальшивий світ з Україною, якщо її нинішні плани проваляться. Росіяни можуть підготуватись до нового наступу.



Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкена, повідомляє американський Держдеп.



Він вважає, що війна Росії проти України "майже напевно закінчиться переговорами". Однак важливо досягти справедливого, а не фальшивого світу, якого може вдатися країна-агресор.



За його словами, цей сценарій можливий, якщо плани Росії змусити український народ опустити руки проваляться.