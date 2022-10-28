Завдяки допомозі від союзників Україна зможе підвищувати захист - Столтенберг

15:24 28 жовтня Київ, Україна

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, ЗСУ успішно реагують на загрозу з повітря, а допомога від союзників поступово компенсуватиме старі системи та підвищуватиме захист.

Про це він сказав в інтерв'ю програмі Conflict Zone на Deutsche Welle.
 
"Думаю, зброя, яку ми зараз постачаємо, має величезне значення. Українці вже досягли успіху, збивши багато російських ракет і безпілотників. Надалі ситуація зміниться ще сильніше - зараз активізуються союзники", - зазначив генсек.
 
Він нагадав про нещодавно передану Німеччиною передову систему IRIS-T та обіцянки США та ще деяких союзників щодо протиповітряних систем та боєприпасів після останньої зустрічі формату "Рамштайн".

Столтенберг додав, що надана Заходом допомога відіграла значну роль у тому, що росія так і не змогла встановити панування в повітрі над територією України, а це вплинуло на успіх усієї кампанії в цілому.
 
"Це сталося, звичайно, насамперед через уміння українських військових використовувати старі радянські засоби ППО, які вони вже мали. Союзники НАТО постачали їм боєприпаси для цих систем, а потім почали надавати нові системи. Німецька система зараз демонструє, що Німеччина постачає Україні справді важливі потужності. Їхнє значення в майбутньому буде тільки зростати", - зазначив Єнс Столтенберг.