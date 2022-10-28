Завдяки допомозі від союзників Україна зможе підвищувати захист - Столтенберг

15:24 28 жовтня Київ, Україна





Про це він сказав в інтерв'ю програмі Conflict Zone на Deutsche Welle. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга , ЗСУ успішно реагують на загрозу з повітря, а допомога від союзників поступово компенсуватиме старі системи та підвищуватиме захист.Про це він сказав в інтерв'ю програмі Conflict Zone на Deutsche Welle.

"Думаю, зброя, яку ми зараз постачаємо, має величезне значення. Українці вже досягли успіху, збивши багато російських ракет і безпілотників. Надалі ситуація зміниться ще сильніше - зараз активізуються союзники", - зазначив генсек.

Він нагадав про нещодавно передану Німеччиною передову систему IRIS-T та обіцянки США та ще деяких союзників щодо протиповітряних систем та боєприпасів після останньої зустрічі формату "Рамштайн".



Столтенберг додав, що надана Заходом допомога відіграла значну роль у тому, що росія так і не змогла встановити панування в повітрі над територією України, а це вплинуло на успіх усієї кампанії в цілому.