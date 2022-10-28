Завдяки допомозі від союзників Україна зможе підвищувати захист - Столтенберг

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, ЗСУ успішно реагують на загрозу з повітря, а допомога від союзників поступово компенсуватиме старі системи та підвищуватиме захист.
Про це він сказав в інтерв'ю програмі Conflict Zone на Deutsche Welle.
Про це він сказав в інтерв'ю програмі Conflict Zone на Deutsche Welle.
Він нагадав про нещодавно передану Німеччиною передову систему IRIS-T та обіцянки США та ще деяких союзників щодо протиповітряних систем та боєприпасів після останньої зустрічі формату "Рамштайн".
Столтенберг додав, що надана Заходом допомога відіграла значну роль у тому, що росія так і не змогла встановити панування в повітрі над територією України, а це вплинуло на успіх усієї кампанії в цілому.
Столтенберг додав, що надана Заходом допомога відіграла значну роль у тому, що росія так і не змогла встановити панування в повітрі над територією України, а це вплинуло на успіх усієї кампанії в цілому.
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