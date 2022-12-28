BlackRock має намір приєднатися до відновлення України після війни
09:23 28 грудня Київ, Україна
Найбільший у світі інвестиційний фонд BlackRock планує приєднатися до відновлення України після війни. Про це у вівторок, 27 грудня, повідомив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.
"Фахівці цієї компанії вже допомагають Україні структурувати Фонд відновлення нашої держави. І ми вже готуємось до участі у Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Позиція та перспективи України там будуть представлені", - наголосив Зеленський.
Він також повідомив про те, що провів нараду щодо роботи банківської системи та співпраці з МВФ.
"Маємо забезпечити наступного року ще більше можливостей для українців та гарантовано зберегти міцність наших банківської та фінансової систем", - підсумував президент.
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