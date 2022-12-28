BlackRock має намір приєднатися до відновлення України після війни

09:23 28 грудня Київ, Україна

Найбільший у світі інвестиційний фонд BlackRock планує приєднатися до відновлення України після війни. Про це у вівторок, 27 грудня, повідомив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Фахівці цієї компанії вже допомагають Україні структурувати Фонд відновлення нашої держави. І ми вже готуємось до участі у Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Позиція та перспективи України там будуть представлені", - наголосив Зеленський.

Він також повідомив про те, що провів нараду щодо роботи банківської системи та співпраці з МВФ.