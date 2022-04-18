Битва за Донбас буде у "класичному стилі" - WSJ

15:26 18 квітня Київ, Україна

Росія нарощує військову присутність на сході України, готуючись до нової фази наступальної операції, яка сильно відрізнятиметься від бойових зіткнень у перші два місяці війни.

Про це пише The Wall Street Journal.

Цього разу армії росії та України боротимуться на відкритій місцевості, використовуючи великі маси військ та бронетехніки.

"Можна сказати, що тепер це абсолютно нова війна", - говорить генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, колишній командувач військ США в Європі.

Він очікує зіткнень у «класичному стилі: сталь проти сталі, наступ із використанням масованої вогневої потужності».



Російські війська, яким на початку війни не вдалося реалізувати завдання із захоплення великих міст багато в чому через проблеми з постачанням та координацією, тепер діятимуть неподалік своїх баз у західних регіонах росії, пише WSJ.

Москва також призначила одного командувача операцією – Олександра Дворнікова. Українцям досі найчастіше вдавалося знищувати російські підрозділи за допомогою невеликих загонів, озброєних протитанковими комплексами. Тепер лінії постачання будуть розтягнуті в українських військ, оскільки боротися їм доведеться на сході країни, а озброєння та забезпечення надходять із заходу, насамперед через польський кордон.

Західні чиновники та військові експерти кажуть, що головна мета росії — спробувати відрізати деякі з найкращих сил України, які розташовані навпроти окупованих росією районів Донбасу на південному сході України.



Для цього російські війська просуваються на південь із району біля Харкова, а також, як очікується, будуть просуватися на північ від Маріуполя, якщо вони зможуть захопити це портове місто на Азовському морі.



Українські сили намагаються перешкодити наступу росіян з півночі, постійно завдаючи ударів по російських військах у районі Ізюма, і відчайдушно намагаються утримати Маріуполь, попри те, що їхні запаси боєприпасів та продовольства виснажуються.



Якщо росія отримає контроль над сходом України, вона може спробувати знову просунутися на захід. Захоплення Одеси, останнього порту на Чорному морі, яке досі контролює український уряд, перетворить Україну на націю, яка не має виходу до моря.



Російські війська також можуть спробувати захопити Дніпро, південно-східне місто на річці Дніпро, та відновити штурм Києва.