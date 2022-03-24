Безвізу з ЄС ніщо не загрожує - Кулеба

17:36 30 жовтня Київ, Україна

Проблеми з безвізом, які могли виникнути через рішення КСУ, врегульовані і зняті з порядку денного після низки рішень РНБО.



Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

"Після вчорашніх рішень РНБО і Кабміну я переконаний, що питання тимчасового припинення дії безвізу з ЄС знято з порядку денного", - додав Кулеба.

За його словами, МЗС вчора, 29 жовтня, займалося подоланням наслідків цієї проблеми з точки зору можливого призупинення безвізу.