Безвізу з ЄС ніщо не загрожує - Кулеба
17:36 30 жовтня Київ, Україна
Проблеми з безвізом, які могли виникнути через рішення КСУ, врегульовані і зняті з порядку денного після низки рішень РНБО.
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
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"Після вчорашніх рішень РНБО і Кабміну я переконаний, що питання тимчасового припинення дії безвізу з ЄС знято з порядку денного", - додав Кулеба.
За його словами, МЗС вчора, 29 жовтня, займалося подоланням наслідків цієї проблеми з точки зору можливого призупинення безвізу.
"Поки єдині репутаційні ризики ми несемо через рішення КСУ. Тому що він, по суті, зруйнував ту антикорупційну інфраструктуру, яка була створена спільно з нашими міжнародними партнерами в інтересах українського народу і євроінтеграції України", - сказав Кулеба.
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