Безумовними лідерами на місцевих виборах стали партії "Слуга народу" і "Батьківщина"

Глави політичних організацій, які брали участь в місцевих виборах, відверто маніпулювали виборчими цифрами в своїх інтересах. Але офіційні дані ЦВК свідчать, що українці підтримали команду президента Володимира Зеленського і главу партії "Батьківщина" Юлію class="word">Тимошенко.
Про це сказала політична експертка Олександра Решмеділова.
Вона нагадала, що в цілому по країні до рад різних рівнів обиралися близько 43 тисяч депутатів. За даними Центрвиборчкому, партія президента отримала п'ять з половиною тисяч мандатів (14,5%), "Батьківщина" - майже чотири тисячі місць по всій країні (10,5%).
На думку експертки, офіційні цифри викривають інформаційні маніпуляції, до яких вдавалися окремі політичні сили мало не наступного дня після закриття дільниць.
На думку експертки, офіційні цифри викривають інформаційні маніпуляції, до яких вдавалися окремі політичні сили мало не наступного дня після закриття дільниць.
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