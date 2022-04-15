Безумовними лідерами на місцевих виборах стали партії "Слуга народу" і "Батьківщина"

09:40 19 листопада Київ, Україна

Глави політичних організацій, які брали участь в місцевих виборах, відверто маніпулювали виборчими цифрами в своїх інтересах. А ле офіційні дані ЦВК свідчать, що українці підтримали команду президента Володимира Зеленського і главу партії "Батьківщина" Юлію class="word">Тимошенко.

Про це сказала політична експертка Олександра Решмеділова.

"Переможець місцевих виборів визначається за кількістю мандатів, які отримує партія. За цим показником кращий результат показали "Слуга народу" і "Батьківщина", - констатує експертка.

Вона нагадала, що в цілому по країні до рад різних рівнів обиралися близько 43 тисяч депутатів. За даними Центрвиборчкому, партія президента отримала п'ять з половиною тисяч мандатів (14,5%), "Батьківщина" - майже чотири тисячі місць по всій країні (10,5%).



На думку експертки, офіційні цифри викривають інформаційні маніпуляції, до яких вдавалися окремі політичні сили мало не наступного дня після закриття дільниць.