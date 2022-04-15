Безумовними лідерами на місцевих виборах стали партії "Слуга народу" і "Батьківщина"

09:40 19 листопада Київ, Україна

Глави політичних організацій, які брали участь в місцевих виборах, відверто маніпулювали виборчими цифрами в своїх інтересах. Але офіційні дані ЦВК свідчать, що українці підтримали команду президента Володимира Зеленського і главу партії "Батьківщина" Юлію class="word">Тимошенко.
 
Про це сказала політична експертка Олександра Решмеділова.
"Переможець місцевих виборів визначається за кількістю мандатів, які отримує партія. За цим показником кращий результат показали "Слуга народу" і "Батьківщина", - констатує експертка.
Вона нагадала, що в цілому по країні до рад різних рівнів обиралися близько 43 тисяч депутатів. За даними Центрвиборчкому, партія президента отримала п'ять з половиною тисяч мандатів (14,5%), "Батьківщина" - майже чотири тисячі місць по всій країні (10,5%).

На думку експертки, офіційні цифри викривають інформаційні маніпуляції, до яких вдавалися окремі політичні сили мало не наступного дня після закриття дільниць.
"Цифри кожен трактував як хотів. Можна було взяти якийсь показник, зручний для тієї чи іншої політичної сили, і сказати, що вони переможці. Ці вибори показали, що поквапилися окремі політики заявляти про свою перемогу, якийсь "казус Ляшко" - коли вголос кричать, що перемога, але після підрахунку ми дізнаємося, що результат інший", - констатувала Решмеділова. 