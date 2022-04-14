Безробіття під час війни - якою буде державна підтримка

18:07 14 квітня Київ, Україна

Народні депутати мають намір врегулювати надання статусу безробітного та параметри виплати допомоги по безробіттю на час дії воєнного стану.

Про це свідчить законопроект №7275 від 11 квітня.



Згідно з текстом законопроекту, на час дії військового стану та протягом 180 календарних днів після його припинення пропонується надавати статус зареєстрованого безробітного всередині переміщеній особі (у якої відсутні документи) без вимог, що застосовуються за звичайної процедури. Окремо регулюється питання надання статусу безробітного внутрішньо переміщеним особам, які не розірвали трудові відносини з роботодавцем.



Крім того, максимальний розмір допомоги по безробіттю становитиме не більше півтори мінімальних заробітних плат. Ці виплати надаватимуться без особистого відвідування безробітними центрів зайнятості (за умови підтвердження наміру перебування у статуті безробітного будь-якими засобами комунікації).



Щодо внутрішньопереміщених осіб, які не мають необхідних документів, то їм визначатиметься розмір допомоги з безробіття, згідно з інформацією у реєстрах та базах даних органів виконавчої влади.



Автори законопроекту виступають за не позбавлення статусу безробітного та продовження йому виплат, якщо така особа перебуває на тимчасово окупованих територіях або на яких провадяться бойові дії та не має можливості відвідувати центри зайнятості або спілкуватися з працівниками таких центрів.



Окремо нардепи хочуть дозволили уряду запроваджувати додаткові види державної підтримки внутрішньо переміщених осіб, безробітних та роботодавців.. Зокрема, надавати роботодавцю, який працевлаштовує безробітних внутрішньопереміщених осіб, компенсацію витрат на оплату праці таким працівникам; надавати фінансову допомогу для організації підприємницької діяльності безробітним особам, які виявили таке бажання.



Автори законопроекту додали, що близько 6,5 млн. людей втратили робочі місця. Загалом 30% економіки України не працює через збройну агресію Росії.