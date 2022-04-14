Посольство США звернулося до уряду РФ з вимогою відкрити всі КПВВ на Донбасі

16:43 17 листопада Київ, Україна

Починаючи з 10 листопада всі КПВВ з боку України відкриті для вільного руху мирних жителів. Сьогодні в соціальній мережі Facebook Посольство США в Україні звернулося до російського керівництва з вимогою надати можливість простим жителям безперешкодно отримувати пенсії і відкрити кордони з боку РФ.



"Ми закликаємо Росію дотримуватися ініціативи України і відкрити всі пункти в'їзду-виїзду на Донбасі і дозволити мирним жителям України отримувати пенсії і купувати ліки. Росія і її поплічники повинні припинити перешкоджати прогресу на шляху до миру коштом мирних жителів", - йдеться в повідомленні.





