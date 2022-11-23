Безпека ЗАЕС: Гроссі зустрівся з директором "Росатому"

11:34 23 листопада Київ, Україна





Про це 23 листопада повідомляється в офіційному Twitter МАГАТЕ.



"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся сьогодні в Стамбулі з російською делегацією на чолі з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим для консультацій щодо експлуатаційних аспектів, пов'язаних з безпекою на Запорізькій АЕС в Україні, та щодо термінового створення зони ядерної безпеки та захисту", – йдеться у повідомленні. Генеральний директор Міжнародної організації з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі обговорив з директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.Про це 23 листопада повідомляється в офіційному Twitter МАГАТЕ."Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся сьогодні в Стамбулі з російською делегацією на чолі з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим для консультацій щодо експлуатаційних аспектів, пов'язаних з безпекою на Запорізькій АЕС в Україні, та щодо термінового створення зони ядерної безпеки та захисту", – йдеться у повідомленні.



Раніше експертна група МАГАТЕ оцінила ступінь збитків, завданих внаслідок інтенсивних обстрілів минулими вихідними на Запорізькій атомній електростанції.



"За словами генерального директора, експерти змогли підтвердити, що, незважаючи на силу обстрілу, ключове обладнання залишилося неушкодженим і не викликало безпосередніх проблем для ядерної безпеки", - йдеться у повідомленні.



В організації розповіли, що чотири експерти МАГАТЕ з ядерної безпеки, фізичної безпеки та гарантій, що знаходяться на об'єкті, були поінформовані керівництвом, а потім здійснили великий візит на найбільшу в Європі атомну електростанцію, щоб з перших рук оцінити фізичні наслідки обстрілів, що сталися ввечері 19 та 20 листопада. При цьому Гроссі зазначив, що останній обстріл був одним із найсерйозніших подібних інцидентів на об'єкті за останні місяці.