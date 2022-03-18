Бездарна економічна політика РФ привела до драматичного зростання цін в Криму

12:59 18 червня Київ, Україна

Неефективна економічна політика Російської Федерації призвела до безперервного зростання цін в Криму, тільки з січня 2021 року вартість продуктового кошика збільшилася на 10%.

У соціальних мережах все більше з'являється скарг кримчан на подорожчання продуктів, так, наприклад, ціна буряка на ринку становить 152-182 руб. (57-67 грн) за кілограм, тоді як в Херсоні його ціна починається від 11 грн (27 руб.).

Так, червнева вартість продуктового кошика склала 5 105 руб. (1917 грн), що на 10% більше ніж у 2020 році.

Російський "Мінпром Криму" пояснює, що "ситуація з продтоварами в Криму не розходиться з показниками по РФ", а подорожчання пов'язане виключно з сезонним фактором.
 
Колишній заступник міністра праці РФ Павло Кудюкін переконаний, що харчуватися на 5 тис. рублів на місяць практично неможливо.
"Судячи з кількості продуктів, які можна придбати за ці гроші, це рівень буквально фізіологічного виживання на межі - по суті, це рівень бідності і злиднів", - сказав Кудюкін.
Кримський економічний оглядач Олександр Басов порадив окупаційній владі спробувати прожити на ці 5 тисяч рублів хоча б тиждень, щоб опуститися з небес на землю і усвідомити всю жалюгідність ситуації.
"Сезонність цін на Кримському півострові була завжди, але не це основна змінна, яка впливає на кінцеву вартість. Вона має складну формулу розрахунку, яка невідома навіть продавцям. Товар проходить через цілий ланцюжок постачальників, перекупок, і кожен з них закладає туди свої інтереси, зобов'язання і інфляційні очікування, які все більше розкручуються в РФ. Тому драматичне зростання цін в Криму - це не сезонність, а результат бездарної економічної політики, яку проводить Кремль. Він завжди намагається боротися з наслідком, а не з причиною", - заявив Басов.