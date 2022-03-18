Бездарна економічна політика РФ привела до драматичного зростання цін в Криму

Неефективна економічна політика Російської Федерації призвела до безперервного зростання цін в Криму, тільки з січня 2021 року вартість продуктового кошика збільшилася на 10%.



У соціальних мережах все більше з'являється скарг кримчан на подорожчання продуктів, так, наприклад, ціна буряка на ринку становить 152-182 руб. (57-67 грн) за кілограм, тоді як в Херсоні його ціна починається від 11 грн (27 руб.).



Так, червнева вартість продуктового кошика склала 5 105 руб. (1917 грн), що на 10% більше ніж у 2020 році.



Російський "Мінпром Криму" пояснює, що "ситуація з продтоварами в Криму не розходиться з показниками по РФ", а подорожчання пов'язане виключно з сезонним фактором.

Колишній заступник міністра праці РФ Павло Кудюкін переконаний, що харчуватися на 5 тис. рублів на місяць практично неможливо.

"Судячи з кількості продуктів, які можна придбати за ці гроші, це рівень буквально фізіологічного виживання на межі - по суті, це рівень бідності і злиднів", - сказав Кудюкін.

Кримський економічний оглядач Олександр Басов порадив окупаційній владі спробувати прожити на ці 5 тисяч рублів хоча б тиждень, щоб опуститися з небес на землю і усвідомити всю жалюгідність ситуації.