Без самоізоляції та "Дій вдома": Кабмін спростив процедуру перетину КПВВ

15:20 30 грудень Київ, Україна





Про це повідомила Українська делегація для участі у ТКГ.



Тепер жителям цих територій не потрібно встановлювати додаток



З 30 грудня громадяни, які бажають перетнути адмінкордон в Криму або КПВВ, проходитимуть безкоштовне ПЛР-тестування на Covid-19. Відповідну постанову уряд вніс разом із низкою змін до нормативних актів, що регулюють пересування громадян із ТОТ та обмежувальні карантинні заходи для запобігання поширенню коронавірусу. Уряд спростив процедуру перетину КПВВ та адмінкордону для громадян з тимчасово окупованих територій (ТОТ) Донбасу та Криму.Про це повідомила Українська делегація для участі у ТКГ.Тепер жителям цих територій не потрібно встановлювати додаток "Дій вдома" для моніторингу при в'їзді-виїзді з ТОТ і не потрібно проходити самоізоляцію як при подорожах за кордон.З 30 грудня громадяни, які бажають перетнути адмінкордон в Криму або КПВВ, проходитимуть безкоштовне ПЛР-тестування на Covid-19. Відповідну постанову уряд вніс разом із низкою змін до нормативних актів, що регулюють пересування громадян із ТОТ та обмежувальні карантинні заходи для запобігання поширенню коронавірусу.

"... Вимоги обов'язково встановлювати додаток "Дій вдома" дуже ускладнювали життя українців, які вимушено перебувають під окупацією. Більше того, таким ставленням їх офіційно прирівняли до іноземців, що, як на мене, неприпустимо, адже лінія розмежування не є держкордоном. То був зайвий бар'єр у процесі повноцінної реінтеграції наших громадян у сучасному українському соціумі. І ми прибрали цю перепону", – пояснила Верещук.

У повідомленні ТКГ також йдеться, що з усіх безкоштовно протестованих українців, які перетинали КПВВ, лише 0,28% мали позитивний результат, тому в Мінреінтеграції порушили питання щодо скасування вимог обсервації. Крім того, жителі тимчасово непідконтрольних Україні територій скаржилися на нерівне ставлення до них як до громадян України щодо правил перетину адмінкордону.



У липні цього року уряд також ухвалив рішення надавати жителям Донецької, Луганської областей та Криму транспорт, якщо вони перетинають КПВВ без авто. Перевезення ухвалили виконувати в межах підконтрольної уряду території України від КПВВ до лінії зіткнення та назад.