Без Росії та Китаю: Байден відкрив «Саміт за демократію»

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У саміті беруть участь 110 держав-учасниць, Росія та



Відкриваючи саміт, Баден заявив, що демократія у всьому світі «зіштовхнулася з неослабними та тривожними викликами». Глава США Джо Байден відкрив Саміт за демократію, що має стати його головним геополітичним проєктом, який має реанімувати ідею американського лідерства на основі демократичних цінностей.У саміті беруть участь 110 держав-учасниць, Росія та Китай не отримали запрошення.Відкриваючи саміт, Баден заявив, що демократія у всьому світі «зіштовхнулася з неослабними та тривожними викликами».

«Ми перебуваємо в переломному моменті. Чи дозволимо ми безконтрольне продовження згортання громадянських прав та демократії?», – заявив Байден.

Байден закликав світових лідерів взяти на себе конкретні зобов'язання у сфері захисту демократії. Сполучені Штати обіцяють реалізувати програму вартістю 424 млн доларів, спрямовану на захист свободи преси, боротьбу з корупцією та підтримку вільних виборів у всьому світі.



За словами Байдена, через Агентство США з міжнародного розвитку планують заснувати фонд на підтримку журналістів-розслідувачів у разі позовів, які мають завадити їм здійснювати їхню роботу. США також планують допомогти об'єднанню спрямованих проти корупції заходів у громадянському суспільстві, ЗМІ, науці, захистити викривачів та сприяти викоріненню відмивання коштів.



Байден також згадав підтримку участі жінок і дівчат у громадському житті, сприяння громаді ЛГБТ щодо участі в демократичних інститутах, просуванні реформ у галузі захисту праці тощо.



Президент США також зазначив про плани запустити ініціативи, що дозволяють Державному департаменту США та Агентству США з міжнародного розвитку у разі потреби оперативно спрямовувати кошти на підтримку "партнерів, які працюють на демократичних передових у всьому світі".



Саміт розглядається як можливість Байдена мобілізувати підтримку проти зростаючого авторитарного впливу Росії та Китаю, як він це сприймає, заявила професорка політології в Коледжі Велслі Стейсі Годдард.



Минулого тижня посол Росії у Вашингтоні та його китайський колега опублікували спільну статтю, в якій засудили саміт як «очевидний продукт менталітету холодної війни».



Напередодні початку саміту речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь також заявив, що США нехтують демократією і звернув увагу на високу смертність, захворюваність через COVID-19 у Сполучених Штатах Америки, закордонні військові операції Америки, і назвав США "чесними через кольорові революції".



"Як би США не приховували це, світові вже давно відоме їхнє справжнє обличчя - прагнення світової гегемонії під прикриттям демократії. Так званий "Саміт на підтримку демократії" увійде в історію, як маніпулятор і саботажник демократії", - також заявили днями в МЗС Китаю.



Відповідаючи на заяви, що саміт вносить розкол, Псакі сказала, що США завжди працюватимуть над зміцненням демократії у всьому світі.



«Це не те, за що ми прощатимемо», – сказала вона.