Без Росії та Китаю: Байден відкрив «Саміт за демократію»

Глава США Джо Байден відкрив Саміт за демократію, що має стати його головним геополітичним проєктом, який має реанімувати ідею американського лідерства на основі демократичних цінностей.
У саміті беруть участь 110 держав-учасниць, Росія та Китай не отримали запрошення.
Відкриваючи саміт, Баден заявив, що демократія у всьому світі «зіштовхнулася з неослабними та тривожними викликами».
У саміті беруть участь 110 держав-учасниць, Росія та Китай не отримали запрошення.
Відкриваючи саміт, Баден заявив, що демократія у всьому світі «зіштовхнулася з неослабними та тривожними викликами».
Байден закликав світових лідерів взяти на себе конкретні зобов'язання у сфері захисту демократії. Сполучені Штати обіцяють реалізувати програму вартістю 424 млн доларів, спрямовану на захист свободи преси, боротьбу з корупцією та підтримку вільних виборів у всьому світі.
За словами Байдена, через Агентство США з міжнародного розвитку планують заснувати фонд на підтримку журналістів-розслідувачів у разі позовів, які мають завадити їм здійснювати їхню роботу. США також планують допомогти об'єднанню спрямованих проти корупції заходів у громадянському суспільстві, ЗМІ, науці, захистити викривачів та сприяти викоріненню відмивання коштів.
Байден також згадав підтримку участі жінок і дівчат у громадському житті, сприяння громаді ЛГБТ щодо участі в демократичних інститутах, просуванні реформ у галузі захисту праці тощо.
Президент США також зазначив про плани запустити ініціативи, що дозволяють Державному департаменту США та Агентству США з міжнародного розвитку у разі потреби оперативно спрямовувати кошти на підтримку "партнерів, які працюють на демократичних передових у всьому світі".
Саміт розглядається як можливість Байдена мобілізувати підтримку проти зростаючого авторитарного впливу Росії та Китаю, як він це сприймає, заявила професорка політології в Коледжі Велслі Стейсі Годдард.
Минулого тижня посол Росії у Вашингтоні та його китайський колега опублікували спільну статтю, в якій засудили саміт як «очевидний продукт менталітету холодної війни».
Напередодні початку саміту речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь також заявив, що США нехтують демократією і звернув увагу на високу смертність, захворюваність через COVID-19 у Сполучених Штатах Америки, закордонні військові операції Америки, і назвав США "чесними через кольорові революції".
За словами Байдена, через Агентство США з міжнародного розвитку планують заснувати фонд на підтримку журналістів-розслідувачів у разі позовів, які мають завадити їм здійснювати їхню роботу. США також планують допомогти об'єднанню спрямованих проти корупції заходів у громадянському суспільстві, ЗМІ, науці, захистити викривачів та сприяти викоріненню відмивання коштів.
Байден також згадав підтримку участі жінок і дівчат у громадському житті, сприяння громаді ЛГБТ щодо участі в демократичних інститутах, просуванні реформ у галузі захисту праці тощо.
Президент США також зазначив про плани запустити ініціативи, що дозволяють Державному департаменту США та Агентству США з міжнародного розвитку у разі потреби оперативно спрямовувати кошти на підтримку "партнерів, які працюють на демократичних передових у всьому світі".
Саміт розглядається як можливість Байдена мобілізувати підтримку проти зростаючого авторитарного впливу Росії та Китаю, як він це сприймає, заявила професорка політології в Коледжі Велслі Стейсі Годдард.
Минулого тижня посол Росії у Вашингтоні та його китайський колега опублікували спільну статтю, в якій засудили саміт як «очевидний продукт менталітету холодної війни».
Напередодні початку саміту речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь також заявив, що США нехтують демократією і звернув увагу на високу смертність, захворюваність через COVID-19 у Сполучених Штатах Америки, закордонні військові операції Америки, і назвав США "чесними через кольорові революції".
"Як би США не приховували це, світові вже давно відоме їхнє справжнє обличчя - прагнення світової гегемонії під прикриттям демократії. Так званий "Саміт на підтримку демократії" увійде в історію, як маніпулятор і саботажник демократії", - також заявили днями в МЗС Китаю.
Відповідаючи на заяви, що саміт вносить розкол, Псакі сказала, що США завжди працюватимуть над зміцненням демократії у всьому світі.
«Це не те, за що ми прощатимемо», – сказала вона.
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