Без Мендель ніяк: тепер Юлія Мендель стане позаштатним радником Єрмака

На цей момент колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель знаходиться у відпустці і працює над книгою Кожен з нас - Президент. По завершенні відпустки вона повернеться в ОП в ролі позаштатного радника Єрмака і буде займатися зв'язками з іноземними виданнями.
Про це повідомило виданню джерело в Офісі Президента.
30 квітня стало відомо про те, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади прессекретаря президента України. У той самий час повідомлялося, що вона продовжить роботу в Офісі Президента і буде відповідати за взаємодію з закордонними ЗМІ.
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