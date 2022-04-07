Без Мендель ніяк: тепер Юлія Мендель стане позаштатним радником Єрмака

19:02 08 липня Київ, Україна

На цей момент колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель знаходиться у відпустці і працює над книгою Кожен з нас - Президент. По завершенні відпустки вона повернеться в ОП в ролі позаштатного радника Єрмака і буде займатися зв'язками з іноземними виданнями.

Про це повідомило виданню джерело в Офісі Президента.

"Юлія Мендель буде працювати в ролі позаштатного радника Андрія Єрмака і стане відповідати за комунікації з іноземними ЗМІ. Не відразу, їй необхідно якийсь час відпочити. Орієнтовно через місяць", - розповіло джерело в Офісі Президента України, відзначивши, що звільнення Мендель з посади прессекретаря президента "було пов'язане виключно з дуже великим навантаженням в її роботі".

30 квітня стало відомо про те, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади прессекретаря президента України. У той самий час повідомлялося, що вона продовжить роботу в Офісі Президента і буде відповідати за взаємодію з закордонними ЗМІ.