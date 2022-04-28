Безкоштовне розмитнення машин на єврономерах можуть скасувати в Україні

11:09 28 квітня Київ, Україна

Верховна Рада може зупинити безкоштовне розмитнення авто під час воєнного стану.

У парламенті зареєстровано законопроєкт №7311 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо окремих податків та зборів у період військового, надзвичайного стану, яким пропонується скасувати звільнення від ввізного мита на імпорт автомобілів та пільги для гуманітарної допомоги.

Одним із співавторів законопроєкту виступив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

При цьому в пояснювальній записці Данило Гетманцев та Галина Третьякова нарікають на ввезення "цілих трьох тисяч авто" за пільговою процедурою.

Цей законопроєкт також пропонує збільшити розмір військового збору з 1,5 до 3 відсотків.

Раніше в інтерв'ю НВ Гетманцев заявляв: "Мало хто шукає машини для покупки під час війни, а комерційні структури, використовуючи ці пільги, завозять на територію України автомобілі для подальшого перепродажу".