Безпілотники завдали авіаударів по Новошахтинському НПЗ в Ростовській області росії

14:55 22 червня Київ, Україна

Дрони-камікадзе атакували найбільшу ростовську нафтобазу, Новошахтинський завод нафтопродуктів, пов'язаний із Медведчуком.

Момент атаки та вибуху на НПЗ зняли випадкові очевидці.

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Перший удар припав по технологічному обладнанню установки з переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2,5(I), йдеться у повідомленні на сайті заводу. В результаті розгерметизації апаратів повітряного охолодження стався викид вуглеводневого газу, що супроводжується вибухом і розповсюдженням вогню на обладнання, що знаходиться поруч.



Другого удару було завдано по об'єктах резервуарного парку сирої нафти. Внаслідок удару обладнання резервуарного парку отримало механічні пошкодження, спалаху не сталося, йдеться у заяві НПЗ.



Відстань від НПЗ до України (одна з найбільш віддалених від вільної території України ділянок кордону) – близько 11 км.



Новошахтинський завод нафтопродуктів збудували у 2009 році, він виробляє мазут, пічне, суднове та дизельне паливо, а також прямогонний бензин.



Навесні 2021 року журналісти "Схем" повідомляли, що сім'я політика забороненої вже партії ОПЗЖ Віктора Медведчука раніше володіла цим заводом, який забезпечував нафтопродуктами гібридну армію росії на Донбасі, але потім позбулася його (підприємство потрапило під санкції України).