Безпілотники, мостоукладачі, пікапи: Німеччина оновила список військової допомоги Україні

20:19 23 травня Київ, Україна

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли, зокрема, 54 розвідувальні безпілотники Vector, радіолокаційна система та 34 пікапи.



Відповідний список оприлюднено на сайті німецького уряду.



Зокрема, до списку увійшли: