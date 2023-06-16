Безпілотники, мостоукладачі, пікапи: Німеччина оновила список військової допомоги Україні

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли, зокрема, 54 розвідувальні безпілотники Vector, радіолокаційна система та 34 пікапи.
Відповідний список оприлюднено на сайті німецького уряду.
Зокрема, до списку увійшли:
Відповідний список оприлюднено на сайті німецького уряду.
Зокрема, до списку увійшли:
- радіолокаційна система повітряного спостереження TRML-4D;
- 2 броньовані мостоукладачі Biber;
- 3 мобільні захищені системи розмінування;
- 54 безпілотники-розвідники Vector;
- 8 антидронних систем;
- 6 машин для прикордонних сил;
- сканер радіочастот;
- 2 вантажівки 8x6 зі змінним кузовом та 20 - з висувними платформами;
- 5 великовантажних автомобілів 8x8;
- 8 автомобілів іншого типу;
- 34 пікапи;
- 8 вантажівок Zetros.
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