Бербок зустрілася з Кулебою. Підсумки переговорів

12:53 18 січень Київ, Україна

Німеччина зробить все, що в її силах, щоб гарантувати безпеку України, заявила в понеділок міністр закордонних справ Анналена Бербок під час свого першого візиту в Україну на тлі побоювань російського вторгнення, що зростають.



«Ми зробимо все можливе, аби гарантувати безпеку України. Ми зробимо все можливе, щоб гарантувати безпеку Європи», - сказала вона на пресконференції за підсумками переговорів зі своїм українським колегою за день до зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві.



Виступаючи під час візиту у Мадриді, канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що «ми очікуємо від Росії чітких кроків щодо деескалації ситуації на українських кордонах».

"Військова агресія проти України матиме серйозні політичні та економічні наслідки для Росії", - додав він на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.



Візит Бербок до Києва проходив на фоні спроб відродити зустрічі "нормандського формату" Німеччини, Франції, Росії та України, які мають на меті деескалацію конфлікту.



Дмитро Кулеба заявив журналістам після обговорення, що Україна та Німеччина «віддані дипломатичному врегулюванню цього конфлікту».

«Наша спільна мета – ефективна робота «нормандського формату» та проведення саміту лідерів «нормандського формату», – сказав Кулеба.



Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров має провести свою першу зустріч із Бербок сьогодні, 18 січня.



У заяві перед зустріччю він сказав, що відбудеться «поглиблений обмін думками щодо актуальних міжнародних питань, насамперед щодо реалізації російських пропозицій щодо гарантій безпеки».



Лавров заявив на пресконференції в понеділок, що Росія чекає на «конкретні відповіді» на низку широкомасштабних вимог безпеки в Європі. Він додав, що «керівництво Росії здатне захистити свої інтереси як з погляду безпеки, так і з точки зору забезпечення прав громадян Росії».