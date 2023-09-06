Бербок: удари дронами по москві - легітимні

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала удари безпілотників по москві, заявивши, що вони є законними.
На спільній пресконференції з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Тсахкном Бербок заявила, що росія напала на Україну, а Україна захищається "у рамках міжнародного права", повідомляє німецька національна служба новин Tagesschau. У той самий час Маргус Тсахкна наголосив, що всю відповідальність за те, що відбувається в Україні, несе росія.
Бербок додала, що Україні під час контрнаступу потрібне обладнання, щоб подолати заміновані росіянами поля. Міністр порівняла "величезні мінні зони, особливо на сході України" із площею Західної Німеччини.
Також Бербок прокоментувала можливе надання Україні далекобійних ракет Taurus, про які Україна просить Німеччину: "Ми наполегливо працюємо над цим".
На спільній пресконференції з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Тсахкном Бербок заявила, що росія напала на Україну, а Україна захищається "у рамках міжнародного права", повідомляє німецька національна служба новин Tagesschau. У той самий час Маргус Тсахкна наголосив, що всю відповідальність за те, що відбувається в Україні, несе росія.
Бербок додала, що Україні під час контрнаступу потрібне обладнання, щоб подолати заміновані росіянами поля. Міністр порівняла "величезні мінні зони, особливо на сході України" із площею Західної Німеччини.
Також Бербок прокоментувала можливе надання Україні далекобійних ракет Taurus, про які Україна просить Німеччину: "Ми наполегливо працюємо над цим".
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