Бербок: ЄС розшириться від Лісабону до Луганська

15:29 02 жовтня Київ, Україна





Ця заява була зроблена Бербок під час Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила впевненість у тому, що Європейський Союз незабаром розшириться від Лісабона до Луганська, під час свого візиту до Києва на неформальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС.Ця заява була зроблена Бербок під час бесіди з журналістами.

"Майбутнє України - у Європейському Союзі, у нашому співтоваристві свободи, і незабаром воно розшириться від Лісабона до Луганська. З кожним селом, з кожним метром, який звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей, вона також розширює свій шлях до ЄС", - наголосила міністр.

Бербок наголосила, що європейські друзі та партнери надаватимуть підтримку Україні на цьому шляху. Вона також наголосила, що Україна продовжує проводити важливі реформи, незважаючи на російську агресію.

"Це стосується змін у сфері юстиції, медіа та боротьби з корупцією, і ми відкрито обговорюємо ці питання з нашими українськими партнерами. Разом ми можемо продовжувати розвивати цей шлях", - зазначила Бербок.

Цей візит Анналени Бербок до України став її другим цієї осені.