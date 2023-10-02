Бербок: ЄС розшириться від Лісабону до Луганська

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила впевненість у тому, що Європейський Союз незабаром розшириться від Лісабона до Луганська, під час свого візиту до Києва на неформальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС.
Ця заява була зроблена Бербок під час бесіди з журналістами.
Ця заява була зроблена Бербок під час бесіди з журналістами.
Бербок наголосила, що європейські друзі та партнери надаватимуть підтримку Україні на цьому шляху. Вона також наголосила, що Україна продовжує проводити важливі реформи, незважаючи на російську агресію.
Цей візит Анналени Бербок до України став її другим цієї осені.
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