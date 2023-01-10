Бербок анонсувала подальше постачання зброї Німеччини Україні

19:31 10 січня Київ, Україна





У супроводі мера Харкова Ігоря Терехова та глави МЗС України Дмитра Кулеби Бербок оглянула зруйновану критичну інфраструктуру та житлові будинки Салтівки.



Глава МЗС ФРН стала першим німецьким політиком, який відвідав схід України від початку повномасштабного вторгнення. Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула з неоголошеним візитом до Харкова. Бербок заявила, що Німеччина продовжить надавати Україні військову підтримку.У супроводі мера Харкова Ігоря Терехова та глави МЗС України Дмитра Кулеби Бербок оглянула зруйновану критичну інфраструктуру та житлові будинки Салтівки.Глава МЗС ФРН стала першим німецьким політиком, який відвідав схід України від початку повномасштабного вторгнення.

"У всіх куточках України, від Харкова до Херсона та до Києва, люди повинні знати, що вони можуть розраховувати на нашу солідарність та підтримку. Це в тому числі зимова допомога, яку ми надали. Генератори та трансформатори, паливо та ковдри тепер рятують життя на місці. І це охоплює подальші постачання зброї", - заявила Бербок.

Чиновниця також запевнила, що Німеччина підтримуватиме євроінтеграційні наміри України, для чого надасть українському уряду рекомендації щодо реформ у галузі права та боротьби з корупцією.

"Для мене важливо, щоб навіть цієї військової зими ми не змарнували місце України в нашій європейській родині. Українці щодня борються за право на незалежне життя. Вони бачать своє майбутнє в Європі, в ЄС. Тому я теж хотіла б поговорити про прогрес. Як федеральний уряд, ми хочемо зробити Україні конкретні пропозиції щодо досягнення прогресу у зміцненні верховенства права, незалежних інституцій та боротьби з корупцією, а також у наближенні до стандартів ЄС", - наголосила вона.

Глава МЗС ФРН стала першим німецьким політиком, який відвідав схід України від початку повномасштабного вторгнення.