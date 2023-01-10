Бербок анонсувала подальше постачання зброї Німеччини Україні

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула з неоголошеним візитом до Харкова. Бербок заявила, що Німеччина продовжить надавати Україні військову підтримку.
У супроводі мера Харкова Ігоря Терехова та глави МЗС України Дмитра Кулеби Бербок оглянула зруйновану критичну інфраструктуру та житлові будинки Салтівки.
Глава МЗС ФРН стала першим німецьким політиком, який відвідав схід України від початку повномасштабного вторгнення.
У супроводі мера Харкова Ігоря Терехова та глави МЗС України Дмитра Кулеби Бербок оглянула зруйновану критичну інфраструктуру та житлові будинки Салтівки.
Глава МЗС ФРН стала першим німецьким політиком, який відвідав схід України від початку повномасштабного вторгнення.
Чиновниця також запевнила, що Німеччина підтримуватиме євроінтеграційні наміри України, для чого надасть українському уряду рекомендації щодо реформ у галузі права та боротьби з корупцією.
Глава МЗС ФРН стала першим німецьким політиком, який відвідав схід України від початку повномасштабного вторгнення.
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