Бен Ходжес: Кремль, ви не можете вибирати, як чинити Україні, Грузії чи Молдові

Джо Байден докорінно змінить політику США
щодо амбіцій і агресії Кремля. Зокрема, мова йде про Чорноморський регіон, який на сьогодні є "котлом конкуренції" для всього Заходу.
Про це заявив колишній командувач сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес
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"Я думаю, нова адміністрація, ймовірно, буде більш жорсткою по відношенню до Кремля... Обраний президент Байден вже дав зрозуміти, що США будуть тісніше співпрацювати з усіма нашими європейськими союзниками і партнерами, ніж нинішня адміністрація. Тож щодо України я буду обережний, але оптимістичний", - сказав він, відповідаючи на питання про те, чи стане співпраця України і НАТО тіснішою з приходом до влади Байдена.
Він також зазначив, що така співпраця може зменшити амбіції Кремля.
"Я думаю, що це зменшить амбіції та агресію Кремля. Чорноморський регіон - це те, що я б назвав котлом конкуренції. Це місце, де Захід повинен сказати росіянам, що не можна застосовувати силу для зміни суверенних кордонів європейських країн. І що Росія - Кремль - ви не можете вибирати, як чинити Україні, Грузії чи Молдові. Я сподіваюся, що адміністрація Байдена буде діяти більш рішуче", - додав генерал.
Ходжес підкреслив, що значення Чорноморського регіону посилюється не тільки в розрізі військової, але й економічної конкуренції.
"Наприклад, Росія через незаконну анексію Криму тепер виступає проти економічної зони Румунії в Чорному морі. Можливість розбіжностей з приводу цих претензій теж важлива. Я вважаю, що Європейський Союз зверне на це увагу. І тут мова йде про дотримання міжнародного права. Нам дійсно потрібно, щоб Німеччина грала більш активну роль у здійсненні тиску на Кремль. Я вважаю, що Німеччина - єдина країна, яка може змінити поведінку Кремля або хоча б вплинути на неї", - сказав він.
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