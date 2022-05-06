Бен Ходжес: Кремль, ви не можете вибирати, як чинити Україні, Грузії чи Молдові

06:36 07 грудня Київ, Україна

Джо Байден докорінно змінить політику США щодо амбіцій і агресії Кремля. Зокрема, мова йде про Чорноморський регіон, який на сьогодні є "котлом конкуренції" для всього Заходу.

Про це заявив колишній командувач сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес

"Я думаю, нова адміністрація, ймовірно, буде більш жорсткою по відношенню до Кремля... Обраний президент Байден вже дав зрозуміти, що США будуть тісніше співпрацювати з усіма нашими європейськими союзниками і партнерами, ніж нинішня адміністрація. Тож щодо України я буду обережний, але оптимістичний", - сказав він, відповідаючи на питання про те, чи стане співпраця України і НАТО тіснішою з приходом до влади Байдена.

Він також зазначив, що така співпраця може зменшити амбіції Кремля.

"Я думаю, що це зменшить амбіції та агресію Кремля. Чорноморський регіон - це те, що я б назвав котлом конкуренції. Це місце, де Захід повинен сказати росіянам, що не можна застосовувати силу для зміни суверенних кордонів європейських країн. І що Росія - Кремль - ви не можете вибирати, як чинити Україні, Грузії чи Молдові. Я сподіваюся, що адміністрація Байдена буде діяти більш рішуче", - додав генерал.

Ходжес підкреслив, що значення Чорноморського регіону посилюється не тільки в розрізі військової, але й економічної конкуренції.