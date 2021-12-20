Білий дім запросив звіт про військові навчання США в Європі з метою стримування РФ

19:33 22 листопад Київ, Україна





У виданні зазначають, що експерти висловлювали стурбованість тим, що деякі військові місії США в регіоні стали надто провокативними. При цьому джерела в адміністрації США зазначають, що Білий дім не прагне скорочувати військові навчання. Білий дім звернувся до Міноборони США із запитом про надання детальної інформації про військові навчання США в Європі, спрямовані на стримування Росії, та їхнє обґрунтування. Про це повідомляє видання The Washington Post У виданні зазначають, що експерти висловлювали стурбованість тим, що деякі військові місії США в регіоні стали надто провокативними. При цьому джерела в адміністрації США зазначають, що Білий дім не прагне скорочувати військові навчання.

"У багатьох випадках місії включають країни, які не є союзниками по НАТО, наприклад, Україну і Грузію. США не мають закріпленого угодами обов'язку захищати ці країни, але підтримують їхнє право на суверенітет і надають підтримку їхнім військовим. Обидві країни страждають від вторгнень Кремля на їхню територію", - пише The Washington Post.

Видання зазначає, що за президентства Трампа прихильники жорсткої лінії в Пентагоні, Держдепі та Раді нацбезпеки США "підсилили військові дії, прагнучи надіслати сигнал Росії". The Washington Post вказує, що "у деяких випадках результатом стали місії, що виходять за певні рамки". ЗМІ наводять як приклад захід американських есмінців у Баренцевому морі, навчання американських бомбардувальників B1-B Lancer з українськими винищувачами, проліт американських бомбардувальників B-52, здатних нести ядерну зброю через повітряний простір України.

"Деякі з цих заходів створили небезпечні ситуації", - пише видання.

ЗМІ звертає увагу на ескалацію військових навчань та випробувань з боку Росії, і наводить думки експертів, які закликають до кращої продуманості американських заходів щодо стримування Росії, вказуючи на ризики, що створюються нинішнім підходом. Видання також зазначає, що прихильники нинішнього підходу наголошують, що сама Росія порушує норми і її поведінка має отримати належну відповідь, "навіть якщо заходи поблизу території Росії супроводжуються підвищеним ризиком".

Як повідомлялося, в уряді США вважають, що Росія ще не ухвалила рішення про використання військових сил, які накопичуються вздовж кордону України. Але розвідка країни попереджає про можливість наступу на початку наступного року.



Ситуація із накопиченням російських військ, американськими військовими заходами останніх років, покликаними стримати Росію, викликає різні реакції у США.



Видання The Washington Post наводить думку колишнього посла США в Туреччині та чиновника Міноборони США за президентства Буша Еріка Едельмана, який вважає, що дії США повинні змушувати Путіна задуматися "якщо вони готові робити це заради когось, хто не є союзником, то що б вони зробили, якби я спробував зробити щось в Естонії, Латвії, Литві?”.



Інші експерти закликають США проаналізувати інші можливі підходи до Росії.



Так, експерт американської аналітичної компанії Ренд Семюель Шарап на сторінках видання Politico висловив думку, що політика США щодо підтримки України та загрози покаранням Росії можуть бути недостатніми для зміни поведінки Кремля.

"Якби Росію можна було змусити відступитися, то в подібних неприємних компромісах не було б необхідності, - пише Шарап про свою пропозицію, - але це зробити не можна, і ці компроміси необхідні. Росія продемонструвала, що готова докладати дуже значних зусиль щодо України – значно більше, ніж США та ЄС”, – пише Шарап.

На сторінках видання Financial Times, колишній американський дипломат Метью Бріза висловлює думку, що накопичення російських військ поблизу кордонів України нагадує вторгнення Росії до Грузії в 2008 році.