Білий дім розглядає можливість постачання Україні БМП Bradley

Уряд США розглядає можливість відправлення на український фронт бойових машин піхоти (БМП) Bradley. Про це у четвер, 29 грудня, пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.
Видання зазначає, що остаточного рішення ще не ухвалено.
Представник Білого дому, який говорив на умовах анонімності, сказав, що США перебувають у постійному контакті з Україною щодо забезпечення, яке їй потрібне для захисту. Проте немає деталей, які можна було б озвучити.
Бойова машина піхоти Bradley надійшла на озброєння американської армії в 1981 після тривалих випробувань, що тривали з 1964 року.
На відміну від вже отриманих Києвом бронетранспортерів M113, Bradley озброєні 25-мм гарматою та протитанковими ракетами TOW.
БМП призначена для забезпечення транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення бою з машини та вогневої підтримки наземних сил.
Видання зазначає, що остаточного рішення ще не ухвалено.
Представник Білого дому, який говорив на умовах анонімності, сказав, що США перебувають у постійному контакті з Україною щодо забезпечення, яке їй потрібне для захисту. Проте немає деталей, які можна було б озвучити.
Бойова машина піхоти Bradley надійшла на озброєння американської армії в 1981 після тривалих випробувань, що тривали з 1964 року.
На відміну від вже отриманих Києвом бронетранспортерів M113, Bradley озброєні 25-мм гарматою та протитанковими ракетами TOW.
БМП призначена для забезпечення транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення бою з машини та вогневої підтримки наземних сил.
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