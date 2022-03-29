Білий дім прокоментував закриття кордонів Білоруссю

Представник Білого дому прокоментував факт закриття кордонів Білоруссю з Україною. На думку чиновника - це лише відволікання уваги громадськості від політичної ситуації і порушення прав людини в Білорусії.
Нагадаємо, напередодні Олександр Лукашенко оголосив, що прикордонні війська республіки повністю перекрили державний кордон з Україною через те, що нібито "величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь".
У свою чергу в МЗС України відкинули звинувачення Білорусі щодо поставок зброї і підкреслили, що "позиціонування України як зовнішньої загрози укладається в політику дезінформації, репресій і залякування білоруського населення".
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