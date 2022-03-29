Білий дім прокоментував закриття кордонів Білоруссю

Представник Білого дому прокоментував факт закриття кордонів Білоруссю з Україною. На думку чиновника - це лише відволікання уваги громадськості від політичної ситуації і порушення прав людини в Білорусії.

"Схоже, режим Лукашенка знову намагається відвернути увагу від кампанії репресій проти свого народу. Ми продовжимо підтримувати білоруський народ і притягувати режим до відповідальності", - сказав чиновник.

Нагадаємо, напередодні Олександр Лукашенко оголосив, що прикордонні війська республіки повністю перекрили державний кордон з Україною через те, що нібито "величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь".

У свою чергу в МЗС України відкинули звинувачення Білорусі щодо поставок зброї і підкреслили, що "позиціонування України як зовнішньої загрози укладається в політику дезінформації, репресій і залякування білоруського населення".