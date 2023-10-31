Білий дім закликає не політизувати допомогу Україні та Ізраїлю

09:53 31 жовтня Київ, Україна

Білий дім закликав Палату представників не політизувати інтереси національної безпеки та надання допомоги Україні та Ізраїлю після внесення республіканцями окремого законопроєкту щодо допомоги для Ізраїлю з асигнувань Податкової служби США.
 
Про це йдеться у заяві прессекретарки Білого дому Карін Жан-П'єр.
"Політизація наших інтересів національної безпеки – приречена на провал справу. Вимога компенсацій за те, щоб покрити основні потреби нацбезпеки США, такі як підтримка Ізраїлю та захист України від звірств та російського імперіалізму, не відповідає нормальному двопартійному процесу і може мати руйнівні наслідки для нашої безпеки та спілок у наступні роки”, - сказала вона.
Жан-П'єр нагадала про тверду згоду між двома партіями щодо того, що гуманітарна допомога має вирішальне значення для припинення страждань безневинних людей у Газі, які безпосередньо відповідають інтересам національної безпеки США.
"Існує тверда згода між двома партіями щодо того, що у наших прямих інтересах нацбезпеки допомогти Україні захистити свій суверенітет від злочинів, вчинених російськими військами проти тисяч невинних цивільних осіб, включаючи напади на них із застосуванням іранської зброї. Ці жорстокості охоплюють погане використання зброї, а також викрадення та примусову депортацію тисяч українських дітей", - зазначила прессекретарка Білого дому.
Вона також наголосила, що існує потужна підтримка питання щодо збільшення інвестицій у безпеку кордонів.

Жан-П'єр підкреслила, що скорочення фінансування Податкової служби, що пропонується республіканцями, допоможе великим корпораціям уникати чесної сплати податків і таким чином призведе до збільшення бюджетного дефіциту.
"Гра в політичні ігри, що загрожують джерелу фінансування самооборони Ізраїлю - зараз і в майбутньому - створить неприйнятний прецедент, який поставить під сумнів нашу відданість одному з наших найближчих союзників. Ми не можемо дозволити собі поставити під загрозу це зобов'язання, оскільки Ізраїль захищається від зла, яке несе ХАМАС", - сказала вона.