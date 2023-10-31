Білий дім закликає не політизувати допомогу Україні та Ізраїлю

Білий дім закликав Палату представників не політизувати інтереси національної безпеки та надання допомоги Україні та Ізраїлю після внесення республіканцями окремого законопроєкту щодо допомоги для Ізраїлю з асигнувань Податкової служби США.
Про це йдеться у заяві прессекретарки Білого дому Карін Жан-П'єр.
Жан-П'єр нагадала про тверду згоду між двома партіями щодо того, що гуманітарна допомога має вирішальне значення для припинення страждань безневинних людей у Газі, які безпосередньо відповідають інтересам національної безпеки США.
Вона також наголосила, що існує потужна підтримка питання щодо збільшення інвестицій у безпеку кордонів.
Жан-П'єр підкреслила, що скорочення фінансування Податкової служби, що пропонується республіканцями, допоможе великим корпораціям уникати чесної сплати податків і таким чином призведе до збільшення бюджетного дефіциту.
Жан-П'єр підкреслила, що скорочення фінансування Податкової служби, що пропонується республіканцями, допоможе великим корпораціям уникати чесної сплати податків і таким чином призведе до збільшення бюджетного дефіциту.
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