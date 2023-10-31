Білий дім закликає не політизувати допомогу Україні та Ізраїлю

"Політизація наших інтересів національної безпеки – приречена на провал справу. Вимога компенсацій за те, щоб покрити основні потреби нацбезпеки США, такі як підтримка Ізраїлю та захист України від звірств та російського імперіалізму, не відповідає нормальному двопартійному процесу і може мати руйнівні наслідки для нашої безпеки та спілок у наступні роки”, - сказала вона.