Білий дім попросив у Конгресу $22 мільярди для України

Адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням надати Україні до кінця року понад 13 мільярдів доларів на екстрену оборонну допомогу та ще понад 8 млрд доларів на гуманітарну підтримку.
Про це пише видання AP.
З 13,1 мільярда доларів на оборонну допомогу передбачається виділення 9,5 мільярда доларів на військову техніку для України або поповнення запасів американської техніки, яка вже відправлена в Україну. 3,6 мільярда доларів пропонується виділити на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки України.
Гуманітарну підтримку Україні в 8,5 мільярда доларів, на запит, планують виділити Держдепу та Агентству США з міжнародного розвитку (USAID).
Зокрема, 7,3 млрд - на економічну, гуманітарну допомогу та допомогу в галузі безпеки, 1 млрд - на зміцнення стратегічного партнерства в країнах, що розвиваються. 200 млн - на посилення африканських країн, у їхньому протистоянні російському угрупованню ПВК "Вагнер".
Загалом фінансовий пакет від Білого дому становить 40 мільярдів доларів. Окрім коштів на допомогу Україні, президент просить профінансувати ліквідацію наслідків стихійних лих у США після смертоносного сезону спеки та штормів, а також посилити правоохоронні заходи на південному кордоні з Мексикою.
Державне фінансування США припиниться 30 вересня, і бюджетні комітети Палати представників та Сенату передбачають включення коштів для України, Тайваню та допомоги постраждалим від стихійних лих до короткострокового плану видатків.
Про це пише видання AP.
З 13,1 мільярда доларів на оборонну допомогу передбачається виділення 9,5 мільярда доларів на військову техніку для України або поповнення запасів американської техніки, яка вже відправлена в Україну. 3,6 мільярда доларів пропонується виділити на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки України.
Гуманітарну підтримку Україні в 8,5 мільярда доларів, на запит, планують виділити Держдепу та Агентству США з міжнародного розвитку (USAID).
Зокрема, 7,3 млрд - на економічну, гуманітарну допомогу та допомогу в галузі безпеки, 1 млрд - на зміцнення стратегічного партнерства в країнах, що розвиваються. 200 млн - на посилення африканських країн, у їхньому протистоянні російському угрупованню ПВК "Вагнер".
Загалом фінансовий пакет від Білого дому становить 40 мільярдів доларів. Окрім коштів на допомогу Україні, президент просить профінансувати ліквідацію наслідків стихійних лих у США після смертоносного сезону спеки та штормів, а також посилити правоохоронні заходи на південному кордоні з Мексикою.
Державне фінансування США припиниться 30 вересня, і бюджетні комітети Палати представників та Сенату передбачають включення коштів для України, Тайваню та допомоги постраждалим від стихійних лих до короткострокового плану видатків.
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