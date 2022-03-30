Білий дім опублікував прес-реліз з приводу розмови Володимира Зеленського та Джо Байдена

Президент Байден говорив сьогодні з Президентом України Зеленським про поточну роботу США та їхніх союзників та партнерів з доставки військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні та накладення серйозної відповідальності на Росію за її жорстоку агресію проти України.
Обговорено цілодобову роботу США щодо виконання основних запитів України щодо надання допомоги у безпеці, вплив цієї зброї на конфлікт, постійні зусилля США з союзниками щодо виявлення додаткових можливостей для надання допомоги.
Українські військові захищають свою країну. Крім того, Байден поінформував Зеленського, що США мають намір надати українському уряду 500 млн. доларів прямої бюджетної допомоги.. Вони також обговорили додаткові санкції та гуманітарну допомогу, оголошені минулого тижня.
Президент Зеленський у свою чергу поінформував президента Байдена про стан переговорів України з РФ.
Обговорено цілодобову роботу США щодо виконання основних запитів України щодо надання допомоги у безпеці, вплив цієї зброї на конфлікт, постійні зусилля США з союзниками щодо виявлення додаткових можливостей для надання допомоги.
Українські військові захищають свою країну. Крім того, Байден поінформував Зеленського, що США мають намір надати українському уряду 500 млн. доларів прямої бюджетної допомоги.. Вони також обговорили додаткові санкції та гуманітарну допомогу, оголошені минулого тижня.
Президент Зеленський у свою чергу поінформував президента Байдена про стан переговорів України з РФ.
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