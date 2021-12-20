Білий дім назвав теми переговорів Байдена та Путіна

06:43 05 грудень Київ, Україна

Увага та надії мільйонів людей прикуті до майбутніх переговорів лідерів двох протиборчих держав – США та Росії. І це не дивно, адже подальша доля України може залежати від них. Як заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, переговори президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна заплановані на найближчий вівторок. Сторони обговорять низку актуальних питань, включаючи Україну.

"Лідери обговорять цілу низку тем у відносинах США та Росії, зокрема, стратегічну стабільність, кіберсферу та регіональні питання", - уточнили у Вашингтоні.

За даними Псакі, Байден також має намір висловити співрозмовнику занепокоєння стягуванням військ РФ до українського державного кордону.

"Президент Байден підкреслить занепокоєння США військовою активністю Росії на кордоні з Україною та знову підтвердить підтримку з боку Сполучених Штатів суверенітету та територіальної цілісності України", - зазначено у заяві.

Нагадаємо, розмова американського та російського лідерів запланована на вечір 7 грудня. Вона пройде захищеним відеозв'язком. Точний час обіцяли озвучити ближче до вказаної дати.

Раніше у Кремлі повідомили, що під час переговорів Путіна та Байдена обговорюватимуться Афганістан, Іран, Лівія, Сирія та "внутрішньоукраїнська криза". Крім того, Москва має намір порушити питання про нерозширення НАТО.