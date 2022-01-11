Білий дім сподівається, що Кремль обере "шлях дипломатії"

19:14 11 січень Київ, Україна

У Білому домі вважають, що США та Росія вийшли на "відверту і прямолінійну" розмову, спрямовану на деескалацію напруженості.

"Голова Кремля зараз може піти двома шляхами, – заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі. – Шлях дипломатії чи шлях ескалації".

При цьому Псакі вкотре наголосила, що для президента Джо Байдена важливо не проводити переговорів щодо Європи без участі Європи та "ніяких переговорів щодо України без України".



Байден закликає Путіна наказати військам повернутися до місць постійної дислокації, інакше США "дадуть рішучу відповідь".

"На даний момент нами не помічені жодних серйозних змін у розстановці військ РФ біля України, – заявив спікер Пентагону Джон Кірбі. - Там залишається значний контингент. Якщо російська сторона серйозно налаштована на деескалацію, вони можуть розпочати з відведення частини військ, скоротивши цю розстановку сил».

Окрім двосторонньої американсько-російської дискусії, у середу у Брюсселі заплановані переговори за участю НАТО та Росії, а у четвер у Відні – дискусія у рамках ОБСЄ.



Москва заявляла, що не планує вторгнення в Україну і вимагає припинити розширення НАТО, а також не проводити військові навчання Альянсу в країнах Центральної та Східної Європи, які вступили до нього після 1997 року.



За словами Псакі, Вашингтон очікує, що Москва просуватиме свій наратив поза переговорами.