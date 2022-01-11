Білий дім сподівається, що Кремль обере "шлях дипломатії"

У Білому домі вважають, що США та Росія вийшли на "відверту і прямолінійну" розмову, спрямовану на деескалацію напруженості.
При цьому Псакі вкотре наголосила, що для президента Джо Байдена важливо не проводити переговорів щодо Європи без участі Європи та "ніяких переговорів щодо України без України".
Байден закликає Путіна наказати військам повернутися до місць постійної дислокації, інакше США "дадуть рішучу відповідь".
Байден закликає Путіна наказати військам повернутися до місць постійної дислокації, інакше США "дадуть рішучу відповідь".
Окрім двосторонньої американсько-російської дискусії, у середу у Брюсселі заплановані переговори за участю НАТО та Росії, а у четвер у Відні – дискусія у рамках ОБСЄ.
Москва заявляла, що не планує вторгнення в Україну і вимагає припинити розширення НАТО, а також не проводити військові навчання Альянсу в країнах Центральної та Східної Європи, які вступили до нього після 1997 року.
За словами Псакі, Вашингтон очікує, що Москва просуватиме свій наратив поза переговорами.
Москва заявляла, що не планує вторгнення в Україну і вимагає припинити розширення НАТО, а також не проводити військові навчання Альянсу в країнах Центральної та Східної Європи, які вступили до нього після 1997 року.
За словами Псакі, Вашингтон очікує, що Москва просуватиме свій наратив поза переговорами.
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