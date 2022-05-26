Білоруські навчання проходять поблизу кордону України

12:10 26 травня Київ, Україна

У четвер у білорусі розпочинаються військові навчання біля кордону Польщі та України.

Про це повідомив голова виконкому Бреста Олександр Рогачук.



Він назвав заплановані маневри "черговим етапом перевірки сил реагування".

"У рамках виконання поставлених завдань пройде відпрацювання дій десантних підрозділів у міських умовах із подоланням водної перешкоди", - повідомив Рогачук.

Також десантні підрозділи вирушать на полігон Брестський для вирішення подальших завдань.



Брестський полігон розташований майже за 40 км від кордону України та близько 30 км від кордону з Польщею.



Зазначимо, що з початку травня на території Польщі та ще восьми країн Європи проходять військові навчання НАТО Defender Europe-2022 та Swift Response-2022.