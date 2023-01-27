Бельгія виділила Україні найбільший пакет військової допомоги

Уряд Бельгії виділив найбільший пакет військової допомоги для України на суму 92 млн євро. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, повідомляє HLN.

"З початку цієї війни наша країна докладає багато зусиль для підтримки України. Загалом наша країна вже надала 146 мільйонів євро військової допомоги. Сьогодні в Раді міністрів було ухвалено рішення про надання Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 92 мільйонів євро", - оголосив прем'єр-міністр.