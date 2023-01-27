Бельгія виділила Україні найбільший пакет військової допомоги

16:57 27 січня Київ, Україна

Уряд Бельгії виділив найбільший пакет військової допомоги для України на суму 92 млн євро. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, повідомляє HLN.
"З початку цієї війни наша країна докладає багато зусиль для підтримки України. Загалом наша країна вже надала 146 мільйонів євро військової допомоги. Сьогодні в Раді міністрів було ухвалено рішення про надання Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 92 мільйонів євро", - оголосив прем'єр-міністр.
Очікується, що Бельгія відправить:
  • ракети AMRAAM;
  • легке протитанкове озброєння;
  • протитанкові гранати та гармати;
  • кулемети Minimi;
  • автоматичні гвинтівки типу Scar;
  • транспортні засоби, у тому числі легкі броньовані машини;
  • паливо.
За словами Кроо, Бельгія спрямує також 69 млн євро гуманітарної допомоги Україні.