Бельгія виділила Україні найбільший пакет військової допомоги

Уряд Бельгії виділив найбільший пакет військової допомоги для України на суму 92 млн євро. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, повідомляє HLN.
Очікується, що Бельгія відправить:
- ракети AMRAAM;
- легке протитанкове озброєння;
- протитанкові гранати та гармати;
- кулемети Minimi;
- автоматичні гвинтівки типу Scar;
- транспортні засоби, у тому числі легкі броньовані машини;
- паливо.
За словами Кроо, Бельгія спрямує також 69 млн євро гуманітарної допомоги Україні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі