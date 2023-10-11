Бельгія створює Український фонд і готує санкції проти алмазного бізнесу росії

16:23 11 жовтня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив про створення Українського фонду на 1,7 млрд євро. Фонд поповнюватиметься з податків на доходи заморожених російських активів. А також Брюссель введе санкції на діамантовий бізнес росії.

Про це стало відомо на спільній пресконференції Володимира Зеленського та Александера Де Кроо.



Український фонд від Бельгії

Джерелом для анонсованого фонду, за словами Де Кроо, будуть мільярди російських активів, заморожені у Бельгії.

"У нас є оподаткування на доходи із заморожених російських активів. Податки з доходів на ці активи мають бути на 100% спрямовані на допомогу українському народу. Ми зробили так минулого року і зробимо цього року – через фонд у 1,7 млрд євро”, – сказав прем’єр.

Кошти росактивів підуть на військове обладнання, гуманітарну підтримку, а також макроекономічну допомогу Україні.



Зеленський додав, що ці 1,7 мільярда будуть використовуватися вже 2024 року.



Нові санкції Бельгії проти росії

Александер Де Кроо нагадав, що Бельгія відіграє активну роль у світовій торгівлі алмазами.

"Ми хочемо повністю відрізати російські алмази з наших роздрібних ринків. Єдиний спосіб це зробити – це запровадити систему повного відстеження, щоб виключити російські алмази з ринку. Ми це робимо спільно з Євросоюзом та G7", – заявив прем'єр Бельгії.

Чиновник додав, що у Брюсселі вже наблизилися до фіналізації системи відстеження, "щоб російські алмази більше не фінансували російську війну".