Бельгія створює Український фонд і готує санкції проти алмазного бізнесу росії

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив про створення Українського фонду на 1,7 млрд євро. Фонд поповнюватиметься з податків на доходи заморожених російських активів. А також Брюссель введе санкції на діамантовий бізнес росії.
Про це стало відомо на спільній пресконференції Володимира Зеленського та Александера Де Кроо.
Український фонд від Бельгії
Джерелом для анонсованого фонду, за словами Де Кроо, будуть мільярди російських активів, заморожені у Бельгії.
Український фонд від Бельгії
Джерелом для анонсованого фонду, за словами Де Кроо, будуть мільярди російських активів, заморожені у Бельгії.
Кошти росактивів підуть на військове обладнання, гуманітарну підтримку, а також макроекономічну допомогу Україні.
Зеленський додав, що ці 1,7 мільярда будуть використовуватися вже 2024 року.
Нові санкції Бельгії проти росії
Александер Де Кроо нагадав, що Бельгія відіграє активну роль у світовій торгівлі алмазами.
Чиновник додав, що у Брюсселі вже наблизилися до фіналізації системи відстеження, "щоб російські алмази більше не фінансували російську війну".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі