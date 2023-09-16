Бельгія надасть свої F-16 для навчання українських льотчиків

19:30 15 вересня Київ, Україна

Бельгія в рамках "авіаційної коаліції" надасть свої винищувачі F-16 для навчання українських пілотів у Данії, повідомила міністр оборони Бельгії Людовіне Дедондер.
"Участь Бельгії у підтримці "коаліції F-16" для України. Навчання пілотів та інструкторів у Бельгії та Данії. У 2024 році два F-16 будуть розгорнуті в Данії з технічним персоналом, таким чином сприяючи підготовці українських пілотів та техніків", - написала вона у Твіттері.