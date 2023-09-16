Бельгія надасть свої F-16 для навчання українських льотчиків

Бельгія в рамках "авіаційної коаліції" надасть свої винищувачі F-16 для навчання українських пілотів у Данії, повідомила міністр оборони Бельгії Людовіне Дедондер.
Participation 🇧🇪 à la coalition F-16 de soutien à l'🇺🇦. Навчання пілотів та інструкторів у Бельгії та Данії. У 2024 році 2 F-16 будуть розгорнуті до 🇩🇰 з технічним персоналом, таким чином сприяючи підготовці українських пілотів і техніків.— Людивін Дедондер (@DedonderLudivin) 15 вересня 2023 р
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