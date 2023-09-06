Бельгія передасть Україні ракети "земля-повітря" Sea Sparrow - ЗМІ

Бельгія має намір передати Україні ракети "земля-повітря" Sea Sparrow, викуплені у Німеччини. Загалом Брюссель надішле вісім одиниць.
Про це повідомило видання L'Echo.
Журналісти пишуть, вартість кожної ракети оцінюється близько 7 тисяч євро.
Поки невідомо, з якої платформи використовуватимуться ракети, але, як зазначалося раніше, Україна та Польща проводять роботи з інтеграції Sea Sparrow на самохідну вогневу установку 9А310 зі складу ЗРК "Бук".
До речі, минулого тижня бельгійський міністр оборони Людивін Дедондер анонсував посилення української системи протиповітряної оборони.
Sea Sparrow використовує пасивну головку самонаведення, тому, щоб її використовувати, потрібна РЛС цілевказівки для ракети.
Про це повідомило видання L'Echo.
Журналісти пишуть, вартість кожної ракети оцінюється близько 7 тисяч євро.
Поки невідомо, з якої платформи використовуватимуться ракети, але, як зазначалося раніше, Україна та Польща проводять роботи з інтеграції Sea Sparrow на самохідну вогневу установку 9А310 зі складу ЗРК "Бук".
До речі, минулого тижня бельгійський міністр оборони Людивін Дедондер анонсував посилення української системи протиповітряної оборони.
Sea Sparrow використовує пасивну головку самонаведення, тому, щоб її використовувати, потрібна РЛС цілевказівки для ракети.
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