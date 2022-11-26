Бельгія передасть Україні підводні дрони та мобільні лабораторії

Рада міністрів Бельгії затвердила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть 10 підводних безпілотників та дві мобільні лабораторії, повідомила напередодні газета Le Soir з посиланням на міністра оборони Людовіна Дедондера.
Також Бельгія надасть українським військовим мобільні лабораторії, які можна "розгорнути поблизу хімічного, бактеріологічного, радіологічного або ядерного інциденту".
Міністр додала, що ці лабораторії також можуть бути розгорнуті в районах стихійного лиха, де зруйновано лікарні та пологові будинки.
Крім того, за словами Дедондер, бельгійські військові розпочнуть навчання українських новобранців за 18 різними курсами бойової підготовки. Близько 100 інструкторів приєднаються до європейської місії військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).
Раніше ЗМІ повідомили, що Бельгія відправила Україні міномети та велику партію вантажівок.
Окрім того, Україна купила гаубиці M109 у бельгійської приватної компанії OIP Land.
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