Бельгія передасть Україні підводні дрони та мобільні лабораторії

12:15 26 листопада Київ, Україна

Рада міністрів Бельгії затвердила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть 10 підводних безпілотників та дві мобільні лабораторії, повідомила напередодні газета Le Soir з посиланням на міністра оборони Людовіна Дедондера.

Ці безпілотники дозволяють виявляти всі підводні загрози: і міни, і шпигунське обладнання. Це нові високі технології, які нададуть їм (українцям) велику допомогу.. Бельгійська армія вже має ці апарати. Вони всі будуть доставлені в Україну до кінця травня в кілька етапів", – сказав міністр.

Також Бельгія надасть українським військовим мобільні лабораторії, які можна "розгорнути поблизу хімічного, бактеріологічного, радіологічного або ядерного інциденту".

Міністр додала, що ці лабораторії також можуть бути розгорнуті в районах стихійного лиха, де зруйновано лікарні та пологові будинки.

Крім того, за словами Дедондер, бельгійські військові розпочнуть навчання українських новобранців за 18 різними курсами бойової підготовки. Близько 100 інструкторів приєднаються до європейської місії військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).

Раніше ЗМІ повідомили, що Бельгія відправила Україні міномети та велику партію вантажівок.

Окрім того, Україна купила гаубиці M109 у бельгійської приватної компанії OIP Land.