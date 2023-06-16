Бельгія надішле Україні фінансову допомогу після вибуху на Каховській ГЕС

15:57 15 червня Київ, Україна

Україна отримала фінансову допомогу від Бельгії у розмірі 3,5 млн євро для боротьби з наслідками підриву Каховської ГЕС.



Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль через свій канал у Телеграм.

"Бельгія виділила 3,5 млн євро для надання допомоги у ліквідації наслідків російського акту тероризму на Каховській ГЕС. Під час онлайн-зустрічі з прем'єр-міністром Бельгії Олександром Де Кроо я висловив свою подяку", - йдеться у повідомленні.

Допомога включає електрогенератори, медичне обладнання, ліки, резервуари для зберігання питної води, намети та інші необхідні ресурси.

"Ми обговорили гуманітарні та екологічні наслідки цієї катастрофи, а також необхідність посилення санкцій проти агресора. Спільно з нашими партнерами ми працюємо над тим, щоб перешкоджати росії у виробництві ракет", - наголосив Шмигаль.



У ході обговорення також було узгоджено потреби України у посиленні захисту повітряного простору та підготовці до майбутньої Конференції з відновлення, яка відбудеться у Лондоні.