Бельгія має намір придбати танки Leopard 1 для України

08:33 02 лютого Київ, Україна





Торговець зброєю Фредді Верслуйс свого часу придбав у уряду Бельгії списані Як повідомляє Reuters, Міністерство оборони Бельгії розпочало переговори з бізнесменом Фредді Верслуйсом про купівлю у нього танків Leopard 1 для України.Торговець зброєю Фредді Верслуйс свого часу придбав у уряду Бельгії списані танки і сьогодні готовий продати їх назад, але вже із суттєвою націнкою. Декілька років тому його компанія придбала 50 танків Leopard 1.

"У світі ще є країни, які мають ці танки Leopard 1. Тому завжди є можливість або продати запчастини, або продати додаткові танки цілком", - зазначив Верслуйс.



За його словами, представники Міністерства оборони Бельгії зв'язувалися з ним щодо викупу танків для відправки їх в Україну.



В оборонному відомстві зазначили, що продавали скупнику танки по 10-15 тисяч євро за штуку, тоді як запропонований ним новий цінник коливається від 300 до 500 тисяч євро за одиницю.



Верслуйс, у свою чергу, сказав, що його фірма купила 50 танків приблизно за 2 мільйони євро, і лише 33 з них були придатні для використання. У вартість машин також будуть включені роботи щодо їхнього переобладнання та обслуговування.



Зазначається, що оновлені танки Leopard 1 можуть бути готовими до відправки в Україну за лічені місяці. Незважаючи на суттєві розбіжності в ціні, влада Бельгії продовжує переговори з власником цілого танкового арсеналу.