Бельгійське посольство повертається до роботи у Києві

16:54 08 липня Київ, Україна

Бельгійське посольство у Києві відновить роботу з 11 липня, таке рішення було ухвалено після того, як міністерства закордонних справ та оборони провели спільний аналіз безпеки.

Про це повідомляє Euractiv.

З відкриттям посольства в Україну також прибуде новий посол – Пітер Ван де Вельде, який замінить Акселя Ленартса.

"Відкриття нашого посольства має дозволити встановити тісніші зв'язки з українською владою, особливо в контексті ситуації з безпекою та заявки України на членство в ЄС", - сказав прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо.

Щойно до Києва прибуде бельгійська дипломатична команда, місцевий персонал також поступово відновить роботу.



Нагадаємо, посольство Бельгії у Києві закрилося 1 березня через військову агресію з боку російської федерації.