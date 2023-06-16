Бельгійське посольство повертається до роботи у Києві

Бельгійське посольство у Києві відновить роботу з 11 липня, таке рішення було ухвалено після того, як міністерства закордонних справ та оборони провели спільний аналіз безпеки.
Про це повідомляє Euractiv.
З відкриттям посольства в Україну також прибуде новий посол – Пітер Ван де Вельде, який замінить Акселя Ленартса.
Щойно до Києва прибуде бельгійська дипломатична команда, місцевий персонал також поступово відновить роботу.
Нагадаємо, посольство Бельгії у Києві закрилося 1 березня через військову агресію з боку російської федерації.
Нагадаємо, посольство Бельгії у Києві закрилося 1 березня через військову агресію з боку російської федерації.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі