Білорусі пригрозили санкціями у разі прямого залучення до війни

Будь-яка пряма участь білоруських військових у російській агресивній війні проти України буде зустрінута "новими та сильними обмежувальними заходами".
Про це йдеться у заяві ЄС, яку було сказано під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.
Про це йдеться у заяві ЄС, яку було сказано під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.
Також Євросоюз заявив про вимогу, щоб росія "негайно, повністю і беззастережно вивела всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".
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