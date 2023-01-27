Білорусі пригрозили санкціями у разі прямого залучення до війни

11:09 27 січня Київ, Україна

Будь-яка пряма участь білоруських військових у російській агресивній війні проти України буде зустрінута "новими та сильними обмежувальними заходами".



Про це йдеться у заяві ЄС, яку було сказано під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

"Ми закликаємо білоруську владу утриматися від будь-якої подальшої участі чи сприяння незаконній агресивній війні росії проти України, а також негайно припинити дозволяти використання своєї території як майданчика для атак на Україну, що саме по собі є агресією. Білорусь також має припинити надавати військову підтримку росії. Ми ще раз наголошуємо, що подальші дії, зокрема, будь-яка пряма участь білоруських військових у російській агресивній війні, буде зустрінута новими та сильними обмежувальними заходами", - йдеться у заяві.



Також Євросоюз заявив про вимогу, щоб росія "негайно, повністю і беззастережно вивела всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".