Білорусі запропонували участь у зустрічі Люблінського трикутника

У світлі останніх подій, пов'язаних із затриманням в Білорусі групи бойовиків Вагнера, стає очевидною загроза безпеці сусідньої нам держави з боку Росії. Ни для кого нема секрету, що "зелені чоловічки", яких підтримує Путін, з"являються на мирних територіях з певною агрессивною метою. Цієї теми торкнувся в свою телефонну розмову з Міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макєєв Дмитро Кулеба. У цій розмові глава МЗС України розповів колезі про майбутню зустріч країн-членів Люблінського трикутника. Кулеба запросив білоруського міністра відвідати цю зустріч в якості гостя.

Так, Кулеба зазначив міцність двосторонніх відносин з Білоруссю і запросив главу МЗС братської країни стати почесним гостем на зустрічі міністрів України, Литви та Польщі.

"Білорусь і Україна є не просто партнерами, а й сусідами і друзями. Ми підтримуємо Білорусь в питаннях захисту її суверенітету і економічної безпеки ", - підкреслив глава зовнішньополітичного відомства України.

Також Кулеба висловив подяку за оперативну передачу білоруською стороною списку затриманих бійців ПВК Вагнера і запевнив про ретельного опрацювання цих даних компетентними органами України.

Крім того, сторони окремо зупинилися на питаннях торговельно-економічного співробітництва та домовилися про проведення найближчим часом політичних консультацій на рівні заступників міністра, зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, 28 липня Україна, Польща і Литва в Любліні створили новий формат, який назвали "Люблінський трикутник", для посилення оборонного та економічного співробітництва, а також торгівлі та туризму.

Як повідомлялося, зустріч міністрів трьох країн запланована на осінь, вона відбудеться в Україні.