Білорусам не потрібна російська "демократія"

14:45 10 вересень Київ, Україна

Зеленський заявив, що народ Білорусі хоче свободи та справедливості, а не "демократії", нав’язаної Росією.

"Росія завжди була дуже впливовою в Білорусі. Сьогодні білоруський народ хоче справедливості та вільних і чесних виборів. Цю боротьбу не зупинити, але я не думаю, що вона сумісна з посиленим впливом Росії на Білорусь. Білоруський народ хоче справжньої демократії, а не російської "демократії", - сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Україна не підтримує втручання однієї держави у внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі.

"Ми вважаємо, що білоруський народ повинен сам вирішити, як рухатися в майбутнє та чого він хоче", - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що криза в Білорусі підштовхує її до зближення з Російською Федерацією, руху назустріч немає.