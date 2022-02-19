Білорусь заявила, що «жоден» російський солдат не залишиться після спільних навчань

14:58 16 лютий Київ, Україна

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив у середу, що «жоден» російський солдат не залишиться в країні після завершення масштабних спільних маневрів Мінська та Москви на кордоні з Україною.



"Жоден (російський) солдат і жодна одиниця військової техніки не залишаться на території Білорусі після навчань з Росією", - заявив Макей на пресконференції в Мінську.



Цього тижня Росія оголосила про припинення деяких військових навчань біля кордонів України, зокрема, в Білорусі.



Але Захід, як і раніше, побоюється можливого нападу на Україну, говорячи, що він ще не бачив доказів реальної деескалації.



НАТО назвало вчення Росії у Білорусі особливо тривожними, заявивши, що вони ознаменували «небезпечний» момент для Європи.



Макей назвав телефонну розмову між міністрами оборони України та Білорусі цього тижня «позитивною», заявивши, що він допоміг «послабити напруженість».



Мінськ заявив Києву, що «те, що відбувається на кордоні, не означає, що хтось планує вчинити акт агресії».

"Ні Москва, ні Мінськ, ні Київ" не хочуть війни, сказав він.



Міністр оборони України заявив у середу, що військовий аташе Києва напередодні відвідав навчання у Білорусі, а у середу білоруський аташе візьме участь у навчаннях на Західній Україні.