Білорусь будує лінію "зубів дракона" біля кордону з Україною

18:13 18 травня Київ, Україна

Соцмережі активно обговорюють появу "зубів дракона" біля кордону білорусі та України. Біля "зубів" активно ведуться будівельні роботи, ймовірно, пов'язані зі зведенням фортифікаційних споруд.



За інформацією моніторингової групи Білоруські Гаюн у Telegram, за 20 кілометрів від кордону з Україною в білорусі з'явилася лінія "зубів дракона". Крім того, неподалік від них йдуть роботи з будівництва, ймовірно, фортифікаційних споруд.



Проте вранці формальний лідер білорусі олександр лукашенко заявив, що майбутній український контрнаступ є "дезінформацією". При цьому моніторингова група ставить питання: "Так лукашенко не вірить у контрнаступ, але все одно вживає заходів про всяк випадок?"



Соціальні мережі активно обговорюють ці події, викликаючи інтерес та питання щодо намірів білорусі та можливих наслідків.