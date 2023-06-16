Білорусь будує лінію "зубів дракона" біля кордону з Україною

Соцмережі активно обговорюють появу "зубів дракона" біля кордону білорусі та України. Біля "зубів" активно ведуться будівельні роботи, ймовірно, пов'язані зі зведенням фортифікаційних споруд.
За інформацією моніторингової групи Білоруські Гаюн у Telegram, за 20 кілометрів від кордону з Україною в білорусі з'явилася лінія "зубів дракона". Крім того, неподалік від них йдуть роботи з будівництва, ймовірно, фортифікаційних споруд.
Проте вранці формальний лідер білорусі олександр лукашенко заявив, що майбутній український контрнаступ є "дезінформацією". При цьому моніторингова група ставить питання: "Так лукашенко не вірить у контрнаступ, але все одно вживає заходів про всяк випадок?"
Соціальні мережі активно обговорюють ці події, викликаючи інтерес та питання щодо намірів білорусі та можливих наслідків.
За інформацією моніторингової групи Білоруські Гаюн у Telegram, за 20 кілометрів від кордону з Україною в білорусі з'явилася лінія "зубів дракона". Крім того, неподалік від них йдуть роботи з будівництва, ймовірно, фортифікаційних споруд.
Проте вранці формальний лідер білорусі олександр лукашенко заявив, що майбутній український контрнаступ є "дезінформацією". При цьому моніторингова група ставить питання: "Так лукашенко не вірить у контрнаступ, але все одно вживає заходів про всяк випадок?"
Соціальні мережі активно обговорюють ці події, викликаючи інтерес та питання щодо намірів білорусі та можливих наслідків.
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