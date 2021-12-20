Білорусь ризикує втратити державність через санкції, - МЗС Білорусі

11:35 04 грудень Київ, Україна

Діючи за принципом «тримай злодія!», білоруське керівництво звинувачує в обставинах тиску економічних санкцій усіх, але тільки не себе. Більше того, воно загрожує Європі страшними втратами в особі Білорусі. Виступаючи на провідному державному телеканалі Білорусь 1, міністр закордонних справ країни Володимир Макей заявив, що у разі продовження санкційного тиску Білорусь може втратити державність.

"Білорусь ризикує втратити державність, якщо санкційний тиск продовжуватиметься. Хоча ми зробимо все, щоб такого не сталося. А Європейський Союз назавжди втратить Білорусь. І я думаю, що це абсолютно не на користь Європи... На жаль, так склалося, що сьогодні наші європейські партнери, і про це всім колегам я говорив, слухають, вбирають однобоку інформацію з цих так званих надійних джерел і роблять відповідні кроки, спрямовані фактично на руйнування суверенітету та незалежності Білорусі", - зазначив Макей.

Раніше повідомлялося, що США запровадили санкції проти Білорусі.