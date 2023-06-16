Білорусь розмістить російську тактичну ядерну зброю

11:52 25 травня Київ, Україна

Міністри оборони росії та білорусі офіційно підписали документ, який дозволяє розміщення російської тактичної ядерної зброї на території білорусі.



Цю інформацію повідомляє Reuters, посилаючись на свої джерела.



Також російські ЗМІ опублікували заяву міністра оборони росії сергія шойгу, в якій він заявив про "неоголошену війну" з боку Заходу проти росії та білорусі.



Згідно з домовленістю, досягнутою на початку цього року, росія і білорусь, які є близькими союзниками у війні з Україною, планують розмістити частину тактичного ядерного арсеналу москви на території білорусі.



Президент росії володимир путін раніше оголосив про плани розміщення такої зброї в білорусі, і зазначив, що відповідні сховища будуть побудовані до 1 липня.