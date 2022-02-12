Білорусь проігнорувала ноту України через обшук посла Ігоря Кизима

Україна не отримала жодної реакції від Білорусі, у зв'язку з обшуком посла Ігоря Кизима на білоруському кордоні, повідомило Міністерство закордонних справ України.
11 вересня посол України в Мінську Ігор Кизим направив до Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь ноту у зв'язку з порушенням Віденської конвенції. Приводом став огляд на білоруському кордоні машини посла Ігоря Кизима, який повертався з Києва після консультацій в МЗС України в Мінську.
Віденська конвенція передбачає недоторканність майна та транспорту дипломатів.
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