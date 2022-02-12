Білорусь проігнорувала ноту України через обшук посла Ігоря Кизима

17:12 22 вересень Київ, Україна

Україна не отримала жодної реакції від Білорусі, у зв'язку з обшуком посла Ігоря Кизима на білоруському кордоні, повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Після інциденту навколо обшуку автомобіля посла України в Республіці Білорусь українська сторона направила ноту в МЗС РБ з вимогою надати пояснення та кваліфікувати дії білоруських прикордонників, на яку поки відповіді не отримано. Україна залишає за собою право у зв'язку з цим інцидентом діяти на основі взаємності", - заявили в МЗС.

11 вересня посол України в Мінську Ігор Кизим направив до Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь ноту у зв'язку з порушенням Віденської конвенції. Приводом став огляд на білоруському кордоні машини посла Ігоря Кизима, який повертався з Києва після консультацій в МЗС України в Мінську.



Віденська конвенція передбачає недоторканність майна та транспорту дипломатів.