Білорусь планує збільшити чисельність армії до 80 тисяч - Генштаб ЗСУ

За даними оперативної інформації Генерального штабу ЗСУ 7 червня.

"У рамках створення південного оперативного командування передбачається збільшення чисельності збройних сил республіки білорусь до 80 тисяч осіб. Комплектування військових частин технікою і озброєнням планується здійснити за рахунок технічних засобів, що знаходяться на зберіганні", - йдеться в повідомленні.