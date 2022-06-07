Білорусь планує збільшити чисельність армії до 80 тисяч - Генштаб ЗСУ
10:01 07 червня Київ, Україна
За даними ЗСУ, білорусь хоче збільшити свою армію майже вдвічі.
За даними оперативної інформації Генерального штабу ЗСУ 7 червня.
"У рамках створення південного оперативного командування передбачається збільшення чисельності збройних сил республіки білорусь до 80 тисяч осіб. Комплектування військових частин технікою і озброєнням планується здійснити за рахунок технічних засобів, що знаходяться на зберіганні", - йдеться в повідомленні.
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