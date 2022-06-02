Білорусь перевозить військову техніку до кордону України

17:11 02 червня Київ, Україна

У білорусі з Гродно до Брестської області перевозять понад 50 одиниць військової техніки.

Про це 2 червня повідомляє Belarusian Hajun project.



1 червня на залізничних станціях Коробчиці та Свислоч Гродненського району проходило навантаження військової техніки. В обладнання входило 37 БМП, дві вантажівки Урал, БРДМ-2, тягач БТС-4, п'ять ракетних комплексів Оса, дві бази для ракетного комплексу Оса, вкриті брезентом.



Техніка належить збройним силам білорусі, багато машин мають червоні квадрати.



У повідомленні йдеться, що близько 08:00 цей поїзд відправився з Гродно, о 10:00 його помітили у Барановичах та Лісовому. Через 40 хвилин його бачили поблизу Доманово (Івацевичський район), а об 11:00 – в Івацевичах, він рухався у бік Бреста. Частина цього обладнання, завантаженого у поїзд, перебувала у Хойніках із 7 травня.



За інформацією Білоруського Гаюна, раніше його використовували для зміцнення кордону з Україною в Гомельській області. Іншу частину, меншу, використали для зміцнення кордону з Польщею, а зараз її везуть у бік Бреста.