Білорусь перевозить російські ракети своєю залізницею

Влада Білорусі дозволила пересування російських ракет своєю залізницею.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
При цьому умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки, що загрожує вибухами з численними жертвами.
Зокрема, у напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозяться:
- головні частини ракет "Точка-У,
- реактивні снаряди РСЗВ "Град",
- реактивні снаряди "Смерч";
- квазібалістичні та крилаті ракети для "Іскандерів" та ін.
Також повідомляється, що крім небезпеки здетонування є реальна загроза "рейкової війни" на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі.
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