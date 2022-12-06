Білорусь відправляє мігрантів до українських кордонів для розвідки

Білоруські прикордонники спеціально відправляють біженців з Ірану та Пакистану до українських кордонів для розвідки вразливих ділянок.



Про це повідомляють Сили спецоперацій "Центр національного спротиву".

"Таким чином білоруси перевіряють уразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватися для проходу ворожих ДРГ. Аналогічну тактику ворог застосовує на кордоні з Латвією. Однак зараз на північному кордоні вживають заходів щодо захисту кордону. Зберігають пильність й члени білоруського підпілля, які допомагають вести спостереження за пересуванням ворожих військ”, - йдеться у повідомленні.